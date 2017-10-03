У Львові внаслідок ДТП постраждав шестирічний хлопчик

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 2 жовтня, о 22.20 на перехресті вулиць Мазепи й Орлика у Львові. Зіткнулись автомобілі «Пежо Партнер», яким керувала 42-річна львів’янка, та «Деу Нексія», за кермом якого перебував 31-річний мешканець Львова. Внаслідок зіткнення шестирічний пасажир «Деу» отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наразі правоохоронці встановлюють причини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.