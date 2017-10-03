У Львові від сьогодні починається опалювальний сезон

Керівники дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік та закладів культури звернулися з відповідним проханням, а міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про подачу тепла.

Тим часом для населення опалювальний сезон стартує пізніше.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок тепло вже подали до 4 бюджетних установ Львова. Опалення отримує обласна клінічна лікарня (вул. Чернігівська, 7), оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44), 3-тя міська клінічна лікарня (вул. Раппапорта, 8), міський комунальний клінічний пологовий будинок (вул. Мечникова, 8)