У Львові безкоштовно прочіпують 5000 домашніх собак

Цей процес уже розпочався на базі Львівського комунального підприємства «Лев» та низки ветеринарних клінік і кабінетів. Ініціатори чіпування наголошують: «Електронна ідентифікація – це вибір кожного свідомого господаря тварини. Ніхто не планує втрачати своїх тварин, але це трапляється! Не втрачайте друга – чіпуйте!».

Ідентифікація тварин має багато важливих переваг, насамперед для їхніх господарів і для безпеки міста загалом. Найбільш дієвим способом ідентифікації є чіпування – вживлення підшкірного чіпа із знесенням тварини до електронної бази, де міститься уся важлива інформація про собаку та його господаря. Завдяки гранту міжнародної організації DogTrust Worldwide 5 тисяч львів’ян зможуть безоплатно прочіпувати свого улюбленця до кінця 2017 року.

Які переваги чіпування?

Можливість підтвердження того, що це – ваш собака.

«Попри те, що ніхто з нас не хоче та не планує загубити свого домашнього улюбленця, такі прикрі випадки трапляються доволі часто. У ЛКП «Лев» до нас потрапляє чимало собак, відловлених на вулиці, які втекли, загубилися, за якими не догледіли, що може статися з кожним, навіть дуже відповідальним господарем. Часто процес пошуку господаря забирає кілька днів і навіть тижнів, якщо тварина ніде не зареєстрована і не має на шиї жетона з контактами господаря. Натомість ідентифікація простить цей процес повернення додому до лічених годин», – каже Оксана Кошак, директор ЛКП «Лев».

Можливість повернення втрачених або вкрадених тварин в Україні та за кордоном, адже інформацію про чіпованих собак вносять до міжнародної бази даних. До речі, на неї поширюється законодавство щодо захисту персональних даних.

«Ми дуже сподіваємося, що електрона ідентифікація найближчим часом стане законодавчою нормою в Україні. Знаю, що відповідні законопроекти є вже напрацьовані. Таким шляхом пішли чимало країн світу і це дає відчутні переваги. В Україні, окрім Львова, уже кілька міст приєдналися та реєструють тварин у міжнародній базі даних, з якою працює Animal-ID.info. Господарі, які повернули своїх тварин, уже відчули переваги такого кроку», – каже Віктор Копач, засновник та СЕО Animal-ID.info.

Можливість виїзду за кордон з твариною. Для прикладу, з 2010 року в’їзд тварин без наявності спеціального мікрочіпа в країни Євросоюзу заборонений. Можливість страхування тварини. Підвищення відповідальності господарів.

«Цей пункт особливо болючий у наших реаліях, адже часто тварини опиняються на вулиці, часом стають жертвами ДТП, і стається це не тому, що собаку загубили випадково. На жаль, люди, що позбуваються собак, залишаючи їх на вулиці, досі не є рідкістю у нашому розвинутому суспільстві. Нагадуємо, в Україні законодавчо передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність за недбале ставлення і жорстоке поводження з тваринами, тож ідентифікація змусить їх задуматися про це», – долає Оксана Кошак.

«Перелік та адреси закладів, які чіпують собак, львів’яни можуть знайти на сайті http://animal-id.info. Також тут розміщено анкету для клінік, які бажають долучитися до цього процесу.

Якими є вимоги для ідентифікації собак мікрочіпом?

Це може зробити тільки господар собаки, що живе на території Львова. «Коли ви прийдете на процедуру вживлення чіпа, маєте підтвердити факт власності на тварину (попередня реєстрація тварини в міській базі даних або в animal-id.info). Дуже важливий факт – собака повинен мати щеплення від сказу, яке було проведене не пізніше як за рік до моменту чіпування, адже України – країна, що бореться зі сказом. Ми не можемо забувати про відповідальність!», – каже Василь Дуб, співзасновник Anial-ID.info, куратор проекту з чіпування.