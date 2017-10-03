«Сбербанк» прокоментував пожежу у львівському відділені

Після сьогоднішньої нічної пожежі у відділені на Чорновола у «Сбербанку» не знають, чи відновлюватимуть приміщення і чи продовжуватиму співпрацю з орендодавцем. Принаймні у прес-службі банку повідомили, що «поки це питання на стадії обговорення».

Як повідомили у коментарі «Львівській газеті», у відділені на Чорновола працювало 10 осіб.

«Вони досі є нашими працівниками, проте через пожежу фактично не працюють. Наші ж клієнти можуть отримати необхідні послуги у відділенні на Городоцькій. Очікуємо результатів розслідування, тому що банк подав заяву до правоохоронних органів щодо правопорушення», – розповіли у прес-службі «Сбербанку».

До 2016 року у Львові було 4 відділення «Сбербаку», але після минулорічних навмисних підпалів, два вигоріли вщент. Їх не відновлювали, тож залишилися два відділення – на Городоцькій та Чорновола.

Роботи по оцінці збитків ще проводяться, але навіть після їх підрахунку цифра залишиться у таємниці: «інформація щодо конкретних цифр збитків та хто буде їх відшкодовувати банком не розкривається».

Не менш таємничою виявилася і компанія-власник офісного центру, в якому знаходилося відділення. Нагадаємо, будинок на Чорновола, 2-Б належить компанії «Лінкор Груп», власники якої пов’язані із скандальними львівськими забудовниками.

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«Львівська газета» хотіла отримати коментар щодо майбутнього знищеного пожежею приміщення в директора компанії – Романа Фурмана. Проте за мобільним номером телефону (вказаний у реєстрі Мінюсту) відповіли, що директор на місці інциденту і попросили передзвонити пізніше. Але пізніше із абонентом не було зв’язку, а за стаціонарним номером телефону, який вказаний у бізнес-довідникахяк номер «Лінкор Груп», відповідає «Тойота Центр Львів «Діамант».

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