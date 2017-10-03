Правоохоронці розповіли деталі пожежі у львівському відділенні «Сбербанку»

За попередньою інформацією поліції, це був підпал

У ніч проти третього жовтня, близько 2:30, на вулиці Вячеслава Чорновола згоріло приміщення російського «Сбербанку».

Як розповіла «Львівській газеті» речниця Національної Поліції Львівщини Світлана Добровольська, до Поліції інформація про підпал надійшла від охорони.

«Попередньо встановлено, що джерело займання було занесено ззовні. Попередньо можна сказати, що це підпал. З людей ніхто не постраждав», – повідомила Світлана Добровольська.

Пожежа повністю знищила приміщення банківської установи та її майно. Сума збитків встановлюється, призначено ряд експертиз.

«На місці працювала слідчо-оперативна група, експерти. Вже за фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2-ою статті 194 Кримінального Кодексу України – це умисне знищення, пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 10 років».

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», унаслідок пожежі вогнем знищено оргтехніку техніку та меблі на площі 25 кв.м.

Сусідні приміщення у пожежі не постраждали.