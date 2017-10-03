Правоохоронці прикрили на Львівщині мережу нелегальних гральних закладів

Вилучено обладнання та готівки на понад мільйон гривень

Слідчі Нацполіції спільно з працівниками Управління захисту економіки виявили розгалужену мережу нелегальних гральних закладів, яка функціонували на території Львівщини. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Правоохоронці виявили та вилучили 71 системний блок комп’ютерів із спеціальним програмним забезпеченням (гральні автомати), роутери, принтери для друку чеків, чорнові записи, документацію та понад 45,5 тис. грн, виручених від надання послуг у цій сфері.

Крім цього, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій було зафіксовано місця зайняття гральним бізнесом, встановлено організаторів і виконавців.

Також під час санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів виявили й вилучили готівки на понад 200 тис. грн, майже 4 тис. доларів США, чорнові записи та бухгалтерію.

Загалом вилучено обладнання та готівки на понад мільйон гривень.

Вирішують питання про призначення і проведення експертизи вилученого обладнання, тривають інші оперативно-слідчі заходи. Досудове розслідування триває. Зловмисникам, які вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) загрожує штраф від сорока до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.