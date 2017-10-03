Підприємець мало не приховав від митників 2 тонни бананів

Днями в зону митного контролю митного поста «Краковець» (Львівська обл.) у напрямі «в’їзд в Україну» прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими переміщував свіжі банани на адресу ТОВ з м. Хмельницький. Відправником, відповідно до поданих до митного контролю товаросупровідних документів, було зазначено компанію з Кракова (Республіка Польща). Загальна вага товару, згідно з товаросупровідними документами, становить 21 060 кг, а заявлена вартість – 8640,00 євро, що, згідно з курсом НБУ на день ввезення, становило 269 883 грн 75 коп.

Під час митного контролю за результатом динамічного зважування транспортного засобу було встановлено, що загальна вага вантажного транспортного засобу, відповідно до свідоцтва про його реєстрацію, та заявленого вантажу, перевищує розрахункову вагу. Враховуючи розбіжність між ваговими показниками, транспортний засіб було скеровано для поглибленого огляду.

Під час митного огляду вантажного відсіку з’ясували, що у транспортному засобі переміщують ще 2000 кг свіжих бананів вартістю понад 27 тис. грн, про які не заявлено в товаросупровідних документах.

Працівники Львівської митниці ДФС з’ясували, що директор польської компанії-відправника надав для митного оформлення в країні експорту товаросупровідні документи, в яких містилися неправдиві відомості щодо ваги та вартості переміщуваного через митний кордон України товару. Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено, справу скерують до суду.