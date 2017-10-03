Парламент ухвалив пенсійну реформу. Чого від неї чекати

Реформа набуде чинності після того, як її підпише Президент.

Відтак уже цього місяця мінімальні пенсія може становити 1452 гривні, а не 1312, як зараз.

Реформа також передбачає, що вже у 2018 році людина може піти на заслужений відпочинок у 60 років за умови стажу 25 років, у 63 – якщо стаж становить 15-25 років, а в 65 – якщо стаж менш ніж 15 років. Поріг страхового стажу зростатиме і через десять років становитиме аж 35 років. Робиться це для того, щоб не піднімати пенсійний вік, однак деякі експерти вже назвали таку новацію його «прихованим» підняттям.

Зміни торкнуться також інвалідів дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, людей, які не мають права на пенсію. Їхня соціальна гарантія збільшиться на 45%. До сьогодні вони отримували 949 грн, та вже після реформи їм нарахують по 1373 грн. До слова, в Україні це близько 1 млн осіб.

Загалом пенсія збільшиться майже на 700 грн для більш ніж 5 млн українців. Станеться це завдяки тому, що перерахунок пенсії буде відбуватися з урахування показника середньої зарплати за останні три роки.

Уже з 2019 року індексація пенсії буде автоматичною, для цього не доведеться ухвалювати додаткові рішення.