На весіллі наймолодшого львівського депутата виступали Тіна Кароль та Даша Астафєва

30 вересня наймолодший депутат Львівської міськради відгуляв весілля у готелі Rixos-Prykarpattya Resort. Його обраницю звати Софія, її батьки багато років живуть в Італії та займаються бізнесом.

Молодят та гостей свята розважало ціле сузір’я українських зірок: Тіна Кароль, Макс Барських, Даша Астаф’єва та Міла Нітіч. Вели свято відомі шоумени – Андрій Джеджула та Віталька (Ігор Бірча).

Родзинкою свята став популярний на початку 2000-х німецький співак Давид Лубега (Lou Bega).

Газета «Високий Замок» підрахувала, що за виступи зірок молодята заплатили близько 100 тис. доларів, проте, у розмові із ZAXID.NET депутат назвав суму «перебільшеною».

«Частина виконавців є друзями родини і виступили у подарунок, жодних гонорарів вони не отримували. Це Андрій Джеджула, Віталька, Міла Нітіч, – розповів Віталій Свіщов ZAXID.NET. – Стосовно виступів інших артистів, то це подарунок наших батьків. І мої батьки, і батьки моєї дружини все життя працювали і є заможними людьми…».

Ведучий Андрій Джеджула підтвердив, що виступав без гонорару: «Я вже 8 років спілкуюсь з Олександром Свіщовим і навіть заходжу до нього в гості, коли буваю у Львові. Тому погодився бути ведучим весілля його сина без жодних гонорарів. – Щоправда, мені на два дні винайняли номер у готелі Riхos, в якому і було весілля, ну і забезпечили мене харчуванням. Така сама ситуація і з виступом Ігоря Бірчі. Щодо Міли Нітіч, то після весілля в неї був коцерт у Трускавці і їй вдалось приїхати трохи швидше, щоб привітати Віталія. А те, на яких умовах виступали інші артисти, я не знаю».

Найдешевший номер зі сніданком у Rixos-Prykarpattya Resort коштує 2,4 тис. грн за добу. Повний пансіон – від 2,8 тис.

23-річний Віталій Свіщов – наймолодший депутат Львівської міської ради. Він пройшов за списком Блоку Петра Порошенка. Віталій Свіщов випускник Львівської комерційної академії та гравець львівського ватерпольного клубу «Динамо». Його батько Олександр Свіщов – відомим бізнесмен та президент ватерпольного клубу, в якому грає його син.

У 2016 рік Віталій Свіщов задекларував понад 620 тис. грн доходу.