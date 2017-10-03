На кордоні з Польщею затримали двох румунів

Сьогодні вночі прикордонний наряд відділу «Шегині» під час патрулювання кордону затримав двох іноземців, які намагалися незаконно перетнути кордон та дістатися сусідньої Польщі. Затримані – чоловіки 1992 та 1993 років народження – виявилися громадянами Румунії. Як з’ясували правоохоронці, юнаки мали намір дістатися Західної Європи з метою працевлаштування, а свій незаконний маршрут проклали самостійно.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання громадянами державного кордону України прийматиме суд. Згідно з частиною 2 статті 204-1 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 8500 гривень).