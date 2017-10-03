Цього тижня в Україні стартує 23 фестиваль «Контрасти». Програма

Цього року фестиваль відбуватиметься в трьох містах – Львові, Тернополі, Києві. У Львові він триватиме з 6 по 15 жовтня.

Фестиваль збере музикантів та композиторів з України, США, Польщі, Болгарії, Норвегії, Великобританії, Італії, Франції, Японії, Азербайджану та ін. Відкриє свято симфонічний оркестр Львівської філармонії. Він виконає твори Воан-Вільямса, Бартока та психоделічну композицію Джона Адамса.

«Твір Джона Адамса Shaker Loops дуже важливий, революційний в музиці. Мене атакували як же ж перекласти назву на українську. Скажу, що Shaker – не лише «трусити», це ще й була релігійна секта в Америці часі XIX ст. Вони були дуже консервативними і їх церковні обряди включали дуже повільні танці, під час яких люди входили в своєрідний психоделічний транс і починали трястись», – розповів диригент оркестру Тарас Криса.

Спеціальну програму «Реквієм для воїна» підготували на 14 жовтня – День захисника вітчизни.

«Цей день ми віддали нашому воїну Василеві Сліпаку та його побратимам, що загинули на війні. У цей день презентуємо твори 2017 року, які написали українські композиторки в пам’ять про оперного співака-солдата», – розповідає директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

Фестиваль відвідають й самі композитори, з якими зможуть поспілкуватись всі охочі. У програмі також заплановані зустрічі, дискусії. Цьогоріч «Контрасти» також дивуватимуть прем’єрами міні-моно-опер, перформенсами в поєднанні інструментальної музики з електронною.

«Зокрема, електронну музику можна буде почути 6 жовтня, о 21 год в Пороховій вежі буде перформенс «Мегаполіс», автором якого є Іван Небесний, а партію електронної музики виконуватиме гість з Польщі. Також електронна музика звучатиме під час «Ночі контрастів. Крім того окремий концерт дасть композиторка електро-акустичної музики з Австрії Елізабет Шімана», – розповів координатор фестивалю Юрій Булка. Традиційна «ніч контрастів» триватиме у Львові з суботи на неділю у філармонії. Розпочнеться ніч музики о 21 год.

Програма фестивалю