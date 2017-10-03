Соціологи дослідили, куди і чому хочуть емігрувати українці

Хто хоче поїхати?

Цікаво, але більше половини опитаних (61%) не хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання. А лише 31% мають таке бажання. Характерно, що змінити країну більше хочуть мешканці Західної України, тоді як на Сході таких набагато менше. В загальному це молоді люди віком 18-35 років і ті, хто мають вищу освіту. При тому люди, які вже були на закордонних заробітках, нечасто хочуть поїхати знову.

Чому?

Найголовніша причина міграції – пошуки кращого життя. На це надіються аж 64% респондентів. Тоді як 34% хочуть забезпечити комфортніше майбутнє своїм дітям.

До слова, мешканці Сходу частіше називали причиною переїзду отримання кращих умов життя. На Заході в більшості турбуються про достойну роботу.

Молодь за кордоном хоче мати більше можливостей реалізувати себе, а старші люди прагнуть мати доступ до якісної медицини та хочуть почуватися в безпеці.

Куди?

Безумовним лідером стала Німеччина. Туди мріють виїхати аж 37% респондентів. На другому і третьому місці – Польща та США. Далі йдуть Канада, Чехія, Італія, Великобританія та інші. Цікаво, що до Росії не проти виїхати 6% опитаних. Прикметно, що це жителі Східної України.

Та попри все бажання мігрувати, 44% людей кажуть, що на це жодних шансів. Лише 17% вважають, що мають таку можливість.

Чимало опитаних хотіли б, щоб за кордоном вчилися їхні діти чи внуки. Серед бажаних країн для навчання Німеччина знову посіла перше місце.

Трохи більше половини учасників вирішили, що безвіз для України матиме тільки позитивні наслідки і особисто в ньому зацікавлені. Більші оптимісти щодо цього питання, знову ж таки, живуть у західних областях.

Та, незважаючи на все, дві третини опитаних не хотіли б мати подвійне громадянство. Натомість 35% респондентів не проти другого паспорта, особливо документа країн ЄС. Найбільше таке бажання висловлювали жителя Півдня.

Додамо, що опитування провели у вересні цього року методом face-to-face. До участі залучали людей від 18 років. Дослідження проведене на замовлення Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.