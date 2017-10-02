Завідувачу пологового відділення оголосять догану за ліжка в коридорі

В.о. завідувача відділення патології вагітних комунальної 3-ої міської клінічної лікарні, що на вул. Раппопорта, буде притягнено до відповідальності за неправильні управлінські рішення – йому оголосять догану. Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров’я.

Сьогодні, 2 жовтня, фото з ліжками у коридорах пологового відділення опублікували у соцмережах. Фото спровокувало низку критики на адресу лікарні.

«Ліжка в коридорі – це тимчасово, після 16.00 усі жінки вже будуть в палатах. Пологове відділення розраховане на 100 ліжок плюс 10 резервних, а вранці ми мали 112 жінок. Тому й виникла така ситуація», – пояснив виданню zaxid.net головний лікар лікарні Вадим Олійник.

Як уточнили у міському управлінні охорони здоров’я, ліжка з коридорів медичного закладу на вул. Раппопорта вже прибрали. Жодних подібних вказівок не давали.

Як зазначають лікарі, проблема виникла через закриття на профілактику пологового відділення обласної лікарні.