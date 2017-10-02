«Укртелеком» підняв ціни

«Зміниться вартість пакетних хвилин, в які включені дзвінки на міжмісто, на SIP-телефонію і мобільні телефони. Для тарифних планів Домашній Базовий, Домашній Мінімальний і Загальний Базовий плата підвищиться на 5,5 грн (з ПДВ), для користувачів Домашнього Безлімітного – на 9 грн (з ПДВ)», – повідомляє Liga.net з посиланням на прес-службу компанії.

Натомість ціна на тарифні плани, які включають лише абонплату, не зміниться.

До слова, за першу половину 2017 року чистий прибуток «Укртелекому» збільшився вдвічі.