У Львові встановлять «розумні лічильники»: кому і навіщо?

У «Львівобленерго» кажуть, що такі прилади вигідними є не лише для них, а також мають багато переваг для населення.

«По-перше, наші працівники не навідуватимуться у приватне домогосподарство для збору показників щомісячно, як це було раніше. Такий візит може бути раз на півроку для проведення технічного огляду. По-друге, нарахування споживачу буде чітко на реальних показниках, які передаватимуться дистанційно — тобто повністю знімається питання «людського фактору». А також такий лічильник дає змогу перейти на зонний облік — так званий «нічний тариф», — розповів начальник виробничо-маркетингової служби Юрій Кошла.

Прилади допомагають суттєво зменшити технологічні втрати і запобігати крадіжкам електроенергії.

«Розумні лічильники» будуть встановлювати у Львові на вулиці Величка, а також в Рудному та Брюховичах. Долучать також Миколаївський, Стрийський, Дрогобицький, Пустомитівський, Жовківський, Яворівський та Сокальський райони.