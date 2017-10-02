У Львівській філармонії – Шопен & Лисенко

Концерт Шопен & Лисенко відбудеться 5 жовтня, в четвер. Початок – о 19:00.
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У програмі прозвучать такі твори:

Микола Лисенко. «Меланхолійний вальс» № 1, ор. 17

Фридерик Шопен. «Три ноктюрни» № 1-3, ор. 9

Микола Лисенко. «Експромт» (1904)

Фридерик Шопен. «Баркарола», op. 60

Микола Лисенко. Рапсодія № 2 «Думка-шумка»

Фридерик Шопен. «Полонез» № 4, ор. 40

Фридерик Шопен. «Полонез» № 7,ор. 53, Ля-бемоль мажор

Микола Лисенко. «Романс», ор. 27

Виконавці:

Етелла Чуприк – фортепіано.

 

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