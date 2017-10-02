Працівниця львівського банку вивела з банківського обігу понад півмільйона гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили працівницю відділення однієї з банківських установ Львова. Жінка яка організувала схему виведення з обігу банку коштів на суму 596 тисяч гривень, – повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як з’ясували оперативники, знаючи всі тонкощі обліку коштів банківської установи та прогалини програмного забезпечення, працівниця використала добре продуману схему, за якою з банківського обігу в кілька етапів вивела значну суму.

Аби приховати злочин, працівниця, будучи уповноваженою особою з роботи в автоматизованій банківській системі, вчинила несанкціоновані дії та внесла зміни в інформацію, яка в ній обробляється. Зокрема, було змінено фактичні показники залишків і внесені показники готівки в національній валюті, які відповідали наявним касовим документам. Унаслідок цього протягом 2017 року, зловмисниця незаконно вивела із банківського обігу 596 тисяч гривень.

Працівниці банківської установи повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших службових осіб банку, причетних до скоєння злочину.