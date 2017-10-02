Львівщина готова до опалювального сезону на 100%
Ростислав Замлинський зазначив, що соціальне господарство готове до опалювального сезону на 100%. Об’єкти житлово-комунального господарства, у тому числі відомче жило, також готові до опалювального сезону в повному обсязі.
Окрім того, він повідомив, що на Добротвірській ТЕС запаси вугілля – 80 тисяч тонн.
У ЛОДА додали, що у сфері житлово-комунального господарства підготовка до опалювального сезону тривала за трьома ключовими напрямками:
Теплопостачання – замінили та відремонтували 34 котли на комунальних та відомчих котельнях, підготували та замінили 10,63 км теплових мереж.
Житловий фонд – здійснили ремонт 6875 покрівель, 1123 опалювальних систем холодного та 587 гарячого водопостачання, а також енергозабезпечення 687 будинків (електрощитових).
Водопровідно-каналізаційне господарство – відремонтували та замінили 46,62 км водопровідних та 14,10 км каналізаційних мереж, підготували 105 одиниць водопровідних та 102 одиниці каналізаційних насосних станцій.