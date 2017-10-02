До кінця року перекриють рух транспорту вулицею Рутковича (схема об’їзду)

Від завтра, 3 жовтня, з 09.00 і до 18.00 31 грудня 2017р., буде перекрито рух транспортних засобів на вул. І. Рутковича. На цій вулиці триватимуть дорожньо-ремонтні роботи. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Роботи виконує ТзОВ «ЗахідПласт» на замовлення Галицької районної адміністрації.

Нагадаємо, від 8 вересня, й до 30 грудня також перекрито рух транспортних засобів від будинку № 261 на вул. Зеленій до житлового масиву «Пасічний». Перекриття руху транспортних засобів зумовлене проведенням капітального ремонту дороги. Вартість робіт – 5 млн. грн.