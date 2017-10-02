Кабмін прогнозує зростання комуналки. Що і на скільки подорожчає

Передбачають, що вже у 2018 газ підніметься в ціні на 19%, а опалення, гаряча вода та електроенергія – на 20%

Про такий прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі пише УНІАН.

«При цьому у 2019 році можливий ріст тарифів на природний газ становитиме 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію – на 17,5%. У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може становити 10%, на гарячу воду і опалення – 19%», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим Кабмін заявляє, що протягом опалювального сезону 2017-2018 ціни не зростуть.

Зазначимо, 1 травня 2016 року було встановлено єдину ціну на газ для населення – 6879 грн за 1 тисячу кубометрів. Стільки коштував газ побутовим споживачам. Така ціна діяла до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов’язань для «Нафтогазу» з продажу газу через облгаз-збуту і на період до 1 жовтня 2017 року. Тож газ для населення вартував на рівні 6079 грн за 1 тис. куб. м (без урахування плати за доставку палива).

До речі, тарифи на електрику Україні є найнижчими в Європі.