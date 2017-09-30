Вночі на Львівщині зафіксували землетрус

У ніч на суботу, 30 вересня, в районі Дрогобича та Трускавця на Львівщині зафіксували незначний землетрус. Руйнувань внаслідок поштовхів немає, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ДСНС Львівщини.

Про підземні поштовхи в Трускавці першими повідомили користувачі соцмереж.

«Я в Трускавці. Труханило добряче, світло зникло на кілька секунд. Перший раз о 0:46 сильно, потім ще два рази, але слабше», – написала у Fаcebook львівська громадська активіста Наталія Шелестак. Про поштовхи повідомляли й інші користувачі соцмереж.

За словами начальника сектору зв’язків зі ЗМІ головного управління ДСНС України у Львівській області Віталія Туровцева, був зафіксований незначний землетрус в районі Дрогобича. Але поштовхи були незначними, тому кількість балів не зафіксували.