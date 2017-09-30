В неділю стартує Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018»

Цього року педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура».

Конкурсантів вперше будуть реєструвати на єдиній платформі від компанії «Майкрософт Україна». Вже завтра на сторінці Міністерства освіти розмістять посилання на реєстраційну форму. Заповнити її можна до 22 жовтня.

Вже у фіналі вчителі повинні представити коротке відеорезюме, в якому розповідатимуть про свій педагогічний досвід та покажуть власні оригінальні напрацювання. Ще одним етапом конкурсу буде «Методичний практикум», де конкурсанти зможуть показати свою вчительку майстерність.

Завершальний тур відбудеться в Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій та Волинській області.

Найкращі вчителі будуть нагороджені званням «Заслужений вчитель України», отримають грошові подарунки та грамоти від Кабміну і Верховної Ради.