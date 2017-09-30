В неділю стартує Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018»

Цього року педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура».
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Конкурсантів вперше будуть реєструвати на єдиній платформі від компанії «Майкрософт Україна». Вже завтра на сторінці Міністерства освіти розмістять посилання на реєстраційну форму. Заповнити її можна до 22 жовтня.

Вже у фіналі вчителі повинні представити коротке відеорезюме, в якому розповідатимуть про свій педагогічний досвід та покажуть власні оригінальні напрацювання. Ще одним етапом конкурсу буде «Методичний практикум», де конкурсанти зможуть показати свою вчительку майстерність.

Завершальний тур відбудеться в Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій та Волинській області.

Найкращі вчителі будуть нагороджені званням «Заслужений вчитель України», отримають грошові подарунки та грамоти від Кабміну і Верховної Ради.

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