У Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти
Обвалилась зона діаметром 300 метрів на глибину до 50 метрів
«Сьогодні вночі в зоні розробок Полімінералу (Стебник) над старою карстовою пустотою 100 на 100 метрів обвалилося склепіння. Локація обвалу 500 метрів від дороги Дрогобич-Трускавець», – повідомив у себе на Facebook міський голова Трускавця Андрій Кульчицький.
Як зазначає Андрій Кульчицький, небезпеки для Трускавця немає. На місці обвалу з часом може утворитися водойма з високою мінералізацією води по типу мертвого моря.
Нагадаємо, як раніше писала «Львівська газета», у ніч на суботу, 30 вересня, в районі Дрогобича та Трускавця на Львівщині зафіксували незначний землетрус.