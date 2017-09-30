У Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти

«Сьогодні вночі в зоні розробок Полімінералу (Стебник) над старою карстовою пустотою 100 на 100 метрів обвалилося склепіння. Локація обвалу 500 метрів від дороги Дрогобич-Трускавець», – повідомив у себе на Facebook міський голова Трускавця Андрій Кульчицький.

Як зазначає Андрій Кульчицький, небезпеки для Трускавця немає. На місці обвалу з часом може утворитися водойма з високою мінералізацією води по типу мертвого моря.

Нагадаємо, як раніше писала «Львівська газета», у ніч на суботу, 30 вересня, в районі Дрогобича та Трускавця на Львівщині зафіксували незначний землетрус.