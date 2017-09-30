У Львові відбудеться «Х Екуменічний соціальний тиждень»

4-7 жовтня у Львові відбудеться Всеукраїнський суспільний форум «Х Екуменічний соціальний тиждень». Тема: «Гідність. Служіння. Солідарність. На шляху оновлення країни». Організатор Форуму – Інститут екуменічних студій Українського католицького університету (Львів). Це традиційна подія осені уже з 2008 року, повідомили організатори.

Цьогорічний Екуменічний соціальний тиждень в особливий спосіб матиме екуменічний вимір. Це стосується трьох важливих річниць. По-перше, цього року відзначаємо 500-ліття Реформації; по-друге, триває підготовка до 2000-річчя Воскресіння Христового і, по-третє, визначені нові перспективи на шляху єдності Церков, який окреслив Координаційний Комітет Спільної Міжнародної Комісії для Богословського діалогу між Католицькою Церквою та Православною Церквою, наради якого відбулися у Греції 5-9 вересня 2017 року.

Серед запланованих заходів: відкрита дискусія, круглі столи, семінари, презентація перекладу книги, нагородження переможців конкурсу «Репортери надії в Україні» тощо.

Участь у всіх заходах Форуму безкоштовна.

Програма заходiв та реєстрація на сайті http://esweek.org.ua/ua/