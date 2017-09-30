Корупційні та кримінальні клани не зупинять боротьбу УКРОПу – заява партії

«Українське об’єднання патріотів» пов’язує цей зухвалий злочин з діяльністю нашого соратника у міській раді. На посаді виконувача обов’язків керівника департаменту ЖКГ Михайлові Бінусову за досить короткий час вдалося викрити корупційні схеми в цій сфері.

Припинення незаконних потоків коштів незабаром могло чекати й на інші галузі міського господарства, адже укропівця розглядали як одного з кандидатів на посаду секретаря міськради, яку нині обіймає представник БПП, пов’язаний з кримінальними угрупованнями Черкас. Михайло Бінусов також мав великі плани щодо розбудови партійної організації, що повинна була стати потужним опозиційним центром та гідно виступити на найближчих виборах в ОТГ.

Відтак убивство Михайла Бінусова, як і підпал автомобіля нашої однопартійки, керівниці фракції УКРОП у Житомирській обласній раді Наталії Кокітко, який стався в ніч проти 29 вересня, ми розцінюємо як чергову спробу залякати опозиційну партію.

Влада ж у боротьбі з політичними опонентами вдається до відверто бандитських методів, не соромлячись діяти в дусі кримінальних розбірок «лихих дев’яностих».

УКРОП закликає можновладців не загострювати ситуацію в країні, забезпечити прозорі розслідування злочинів проти представників нашої партії. «Українське об’єднання патріотів» не зупиниться у своїй боротьбі!

Слава Україні!