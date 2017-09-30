Кінопрем’єри жовтня в Україні

Запасайтеся попокорном. «Львівська газета» підготувала добірку жовтневих кінопрем’єр.

Той, що біжить по лезу 2049

Прем’єра в Україні: 5 жовтня

Жанр: трилер, фантастика

Режисер: Дені Вільньов

Трейлер:

Ну, як можна не піти на фільм, де Харрісон Форд і Райян Рослінг рятують світ від хаосу?

Лос-Анджелес майбутнього. Молодий блейд-раннер офіцер К має підтримувати порядок, зберігати тонку грань між людьми і реплікантами. Будь-яка велике держава створена завдяки праці нижчого класу, цю функцію і повинні виконувати репліканти, яких створюють для такої роботи. Але офіцер К зачепився за щось незрозуміле, він хоче розслідувати один неймовірно небезпечний секрет. Його пошуки істини можуть привести все, що зараз називається суспільством, в абсолютний хаос. Розслідування приводить К до колишнього блейд-раннера Ріка Декарда, який зник на 30 років. Лише він і зможе пояснити все К.

Сторожова застава

Прем’єра в Україні: 12 жовтня

Режисер: Юрій Ковальов

Жанр: пригодницьке фентезі

Трейлер:

Жанр фентезі підігріває чималий інтерес до українського кіно. Сюжет простий – школяр потрапляє в минуле, де зустрічає трьох богатирів Іллю Муромця, Добриню Микитовича та Альошу Поповича. І тут, як то кажуть, починається заміс – битви з міфічними істотами, воєнні баталії тощо… Є віра, що побачимо щось на зразок «Ігри престолів» в українському контексті.

Цікаві факти про фільм:

– 100 тонн ґрунту, 1000 метрів мотузок і 200 квадратних метрів повсті витрачено на будівництво табору половців.

– Лати богатиря Добрині складалися із 500 пластин, вага – 30 кілограмів.

– 450 метрів тканини витрачено на костюм Шамана.

– Майже 1 квадратний кілометр – площа зеленої тканини для створення віртуального світу.

– Для акторів спеціально виготовили 160 костюмів. Ще близько 150 – підбір із приватних колекцій.

– На бороди акторів витрачено 2 кілограми волосся. Пошиття однієї бороди займало 2-3 дні, а всього було виготовлено 40 борід і 30 перук.

– Лише будівництво фортеці Сторожової Застави та декорацій у ній тривало майже півроку.

– На 10 кілограмів схуд під час зйомок актор Олег Волощенко (богатир Ілля).

– Близько 5 тисяч кілометрів проїхала знімальна група протягом усього часу зйомок.

– Відомий музикант Фагот із ТНМК має роль у фільмі. Він втілив образ найкращого вартового прикордонного міста Римів.

– Локації для зйомок фільму: Карпати – Скелі Довбуша, болото під Бояркою, Ботанічний сад і Лиса гора в Києві, Коростишівський кар’єр, Тетерівський кіш, озеро під Кагарликом, басейн у спорткомплексі Українського транспортного університету, музей побуту «Пирогово», озеро біля села Велика Бугаївка, спеціально збудована фортеця «Сторожова Застава» і павільйон № 1 студії FILM.UA.

– Для перевезення півсотні коней на майданчик залучили вісім спеціальних машин зі стійлами. Коней привозили заздалегідь, задовго до початку зйомок, щоб вони звикли до місцевості.

Баррі Сил: Король контрабанди (Зроблено в Америці)

Прем’єра в Україні: 12 жовтня

Жанр: трилер, кримінал

Режисер: Даг Лайман

Трейлер:

Фільм заснований на реальній історії американського пілота, який розбагатів на контрабанді наркотиків, а в підсумку був завербований ЦРУ. У ролі неперевершеного майстра афер – Том Круз.

Цікаві факти про фільм:

– Том Круз до цього знімався в Дага Лаймана у фантастичному фільмі «Грань майбутнього» (2014).

– В останній день зйомок, 11 вересня 2015 року, стався трагічний нещасний випадок. Льотчик-каскадер Алан Д. Пурвін і його напарник Карлос Берл загинули внаслідок краху їхнього чотиримісного дводвигунового літака Aerostar, коли через густий туман над Андами (Медельін, Колумбія) була погана видимість. За десять хвилин до катастрофи Том Круз був на борту вертольота, який курсував тим самим маршрутом.

– Першою назвою стрічки було «Мена».

– Сценарій «Зроблено в Америці» потрапив у список найкращих нереалізованих проектів 2014 року.

– Колегою Тома Круза по картині став Донал Глісон. До цього Круз працював із його батьком, Бренданом Глісоном, на фільмах «Далеко – далеко» (1992), «Місія нездійсненна 2» (2000) і «Грань майбутнього» (2014).

– Це третій біографічний проект за участю Круза після «Народжений четвертого липня» (1989) та «Операція «Валькірія» (2008).

Вотергейт: Падіння Білого дому

Прем’єра в Україні: 12 жовтня

Жанр: драма

Режисер: Пітер Ландесман

Трейлер:

Історія агента ФБР Марка Фелта під псевдонімом «Глибока глотка», який оприлюднив у пресі інформацію, внаслідок якої, 37-й президент США був достроково відправлений у відставку. Цей фільм – ще один погляд на Вотергейтський скандал, який став однією з найважливіших віх у новітній історії США.

Цікаві факти про фільм:

– Кінострічка заснована на реальній історії, що сталася в 1970-х роках.

– На роль агента ФБР Чарлі Бейтса претендував Джейсон Бейтман, але відмовився через зйомки в серіалі «Озарк».

– Еді Марсан і Ліам Нісон зустрічалися разом на знімальному майданчику фільму «Банди Нью-Йорка».

– Кіноробота стала другою політичною драмою після фільму «Буш» (2008), в якій взяв участь актор Ной Уайлі.

– Для Еді Марсана фільм став другою спільною роботою з режисером Пітером Ландесманом, раніше вони працювали над фільмом «Захисник» (2015).

Геошторм

Прем’єра в Україні: 19 жовтня

Жанр: фантастика, трилер, бойовик

Режисер: Дін Девлін

Трейлер:

Фільм-катастрофа в кращому американському стилі – на світ насувається неймовірної сили буря, зупинити яку можуть лише розробник супутників і його брат, які летять у космос, президент США в небезпеці через змови. Загалом, мікс «Післязавтра» й «Армагеддону».

Цікаві факти про фільм:

– «Геошторм» – другий повнометражний голлівудський проект, монтаж якого виконаний у програмі Final Cut X Software від Apple. Першим був «Фокус» (2015) з Віллом Смітом і Марго Роббі.

– Це перша робота у великому кіно для режисера Діна Девліна.

– Деякі епізоди знімалися в новоорлеанському центрі NASA.

– Прем’єра стрічки була запланована на 25 березня 2016 року, але в підсумку цього дня вийшов «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості».

– Джим Стерджесс та Еббі Корніш працювали разом над озвучкою анімаційного фільму «Легенди нічної варти» (2010).

Сніговик

Прем’єра в Україні: 26 жовтня

Жанр: драма, кримінал

Режисер: Томас Альфредсон

Трейлер:

Фільм знятий за однойменним романом норвезького письменника Ю Несбьо.

Події розгортаються в 2004 році в Осло. Головний герой фільму – детектив Харрі Холе, найкращий співробітник кримінальної поліції міста. Розслідуючи вбивство заміжньої жінки, він доходить висновку, що це не поодинокий випадок. За схожих обставин загинули багато жінок. Усі вбивства об’єднує те, що поруч із місцем злочину стояв свіжозліплений сніговик, і все відбувалося в день, коли випадав свіжий сніг.

Цікаві факти про фільм:

– Спочатку режисером мав стати Мартін Скорсезе, але у підсумку залишився на посаді виконавчого продюсера. Крім того, постановником міг стати Рідлі Скотт.

– Майкл Фассбендер почав роботу над картиною через усього дві доби після закінчення зйомок стрічки 2016 року «Кредо вбивці».

– У романі поліція обговорює декілька шведських серійних вбивць, серед яких Томас Квік (також відомий як Стуре Бергуолл). Насправді Квік, який відмовився зізнатися в декількох десятках вбивств, врешті відмовився від зізнань і був виправданий у всіх злочинах, в яких його звинувачували. Його брат Стен-Ове Бергуолл пізніше писав книги, в яких критикував шведське правосуддя.

Іноземець

Прем’єра в Україні: 26 жовтня

Жанр: трилер, бойовик

Режисер: Мартін Кемпбелл

У головних ролях: Джекі Чан Пірс Броснан.

Трейлер:

У центрі сюжету — ветеран в’єтнамської війни Нгуєн Нго Хв, який убивав спочатку американців, а потім в’єтнамців. Герой, який відсидів після перемоги у в’язниці, тікає з сім’єю з країни в Гонконг. Однак тайські пірати ґвалтують і вбивають двох старших дочок, після чого маршрут Міна змінюється.

Цікаві факти про фільм:

– В основу сценарію «Іноземця» покладено роман Стівена Лезера «Китаєць»(1992).

– У лютому 2016 року в лондонську поліцію прийшли численні повідомлення про терористичну атаку на автобус на Ламбетському мосту. За справжній вибух мешканці помилково повважали зйомки однієї з сцен фільму, про проведення яких не попереджали заздалегідь.

Пила 8

Прем’єра в Україні: 26 жовтня

Жанр: трилер, жахи

Режисер: Майкл Спіріг, Пітер Спіріг

Трейлер:

У місті виявляють кілька тіл, власники яких зустріли, безумовно, не найкращий кінець. Усі докази вказують на одну людину: Джона Крамера. Але як це можливо? Людина, відома як Пила, мертвий уже понад десять років. Невже все-таки знайшовся той, хто ризикнув підібрати мантію жорстокого маніяка? Можливо, по відповідь на це запитання не доведеться йти далеко за межі поліцейської дільниці…

Цікаві факти про фільм:

– Попри те, що спочатку завершальним фільмом серії мала стати «Пила 3d» (2010), в 2012 році студія Lionsgate виразила зацікавленість в продовженні франшизи. Так 2016-го почалася розробка чергової частини. Дія восьмого фільму розгортається після подій «Пили 3d».

– Відсилання до «Пили 8» можна помітити в картині «Астрал» – малюнок маріонеткового клоуна з цифрою 8 на шкільній дошці.

– Це перша частина з серії «Пили», реліз якої відбувся пізніше, ніж через рік після попередньої.

– «Пила 8» – перший фільм серії, знятий в анаморфованому форматі (співвідношення сторін екрану 2.35: 1).

«Мир Вашому дому!»

Прем’єра в Україні: 26 жовтня

Жанр: драма, комедія

Режисер: Володимир Лєрт

Трейлер:

Події фільму розгортаються на початку ХХ століття. Молочник живе в невеликому селі. Особливих статків у нього немає і ніколи не було. Зате є сім дочок. Тев’є мріє вдало видати їх заміж за заможних наречених. Але дівчата мають своє уявлення про щастя і благополуччя.

В основу сюжету сімейної комедії «Мир Вашому дому» покладена п’єса російського драматурга Григорія Горіна, яка, своєю чергою, базується на творі Шолом-Алейхема «Тев’є-молочник».

Цікаві факти про фільм:

– Увесь фільм знімали протягом 5 років. Автори хотіли відтворити життя євреїв тої епохи, тому використали унікальні речі та інтер’єри кінця ХIХ – початку ХХ століть.

– У 2012 році фільм став переможцем конкурсного відбору Держкіно, завдяки чому з 20 млн. гривень, витрачених на виробництво картини, половину грошей надала держава.

– Зйомки відбувалися в музеї під відкритим небом «Пирогово», будови якого стали найкращими декораціями села початку минулого століття.