«Будинок “Слово”» візьме участь у конкурсній програмі Варшавського міжнародного кінофестивалю

Українська стрічка «Будинок "Слово"», створена за підтримки Держкіно, побореться за звання «Найкращого документального фільму» 33-го Варшавського міжнародного кінофестивалю.

Як інформує сайт Держкіно, документальний фільм «Будинок “Слово”» режисера Тараса Томенка став одним із 15 відібраних до участі фільмів.

Будучи одним із найпрестижніших кінофестивалів світу, Варшавський міжнародний кінофестиваль має статус фестивалю класу «А» і цьогоріч пройде з 13 по 22 жовтня.

Кінокартина «Будинок “Слово”» розкриває одну з найдраматичніших сторінок історії України – винищення української інтелігенції, спеціально зібраної під одним дахом будинку письменників «Слово». Історія про те, як рай обертається на пекло, як система ламає художника.

Проект фільму став одним із переможців 7-го конкурсного відбору Держкіно, отримавши державну фінансову підтримку розміром 800 тис. грн., загальна вартість виробництва стрічки становить 1 млн 200 тис. грн. Стрічка створювалася компанією «FRESH PRODUCTION GROUP» за підтримки Держкіно України. Продюсерами фільму є Олег Щербина та Юлія Чернявська, авторами сценарію – Любов Якимчук, Ярина Цимбал і Тарас Томенко.

Як раніше зазначав Голова Держкіно Пилип Іллєнко: «Автори провели грандіозну роботу з архівами, адже багато матеріалів будуть оприлюднені вперше, а також органічно поєднали їх із кадрами сучасності, запропонувавши одночасно цікаве історичне дослідження та майстерне художнє висловлювання».

Українська прем’єра стрічки «Будинок “Слово”» відбудеться 27 жовтня у Харкові. З листопада картину можна буда побачити й в інших містах України.

На престижному кінофестивалі у Варшаві відбудеться світова прем’єра картини.