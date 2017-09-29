Завтра в центрі Львова ситуативно призупинятимуть рух транспорту

Завтра, 30 вересня, у Львові розпочинається Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці – 2017». У межах заходу відбудеться карнавальна хода за участю театрів України, Польщі, Чехії, Португалії. У зв’язку з цим буде призупинення руху транспорту до 5 хвилин у період від 17.00 до 18.00 за маршрутом ходи.

Призупинення руху транспорту буде за таким маршрутом: вул. Університетська, 1 (площа перед ЛНУ імені Івана Франка) – вул. Листопадового Чину – пл. Генерала Г. Григоренка – вул. Академіка В.Гнатюка – просп. Свободи (непарна сторона) – пл. А Міцкевича – просп. Свободи (парна сторона) – площа перед Львівським національним академічним театром опера та балету ім. С.Крушельницької.

Нагадаємо, цього року фестиваль «Золотий Лев на вулиці-2017» відбудеться з 30 вересня по 3 жовтня. У 2017 році фестиваль відбуватиметься на окремих локаційних майданчиках (площах) Львова. Зокрема, вистави покажуть у трамвайному депо, у дворику львівської Ратуші, на спортивному майданчику Банківського інституту по вул. Січових Стрільців, 11, на площі перед Львівською оперою та на площі Ринок. Вистави, які відбуватимуться на закритих майданчиках, будуть платними.

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