Завтра у двох церквах Львова – храмовий празник (розклад богослужінь)

У Львові є два храми під покровом святих Віри, Надії і Любові та їхньої матері Софії, пам’ять яких вшановуємо 30 вересня

Християни східного обряду 30 вересня вшановують пам’ять святої Софії та її трьох дочок: Віри, Надії і Любові. За свою християнську віру всіх доньок жорстоко закатували на очах у матері, а сама вона через три дні по їх смерті також відійшла до Господа.

У Львові два храми УГКЦ освячені на честь цих святих мучениць, нагадує сайт Духовна велич Львова.

Святої Софії (вул. І. Франка, 121-а), адміністратор: о. Тарас Савчук

Святкове Богослужіння – у неділю, 1 жовтня о 12.00.

Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (Ріг вул. Миколайчука та Пилипа Орлика), адміністратор: о. Корчагін Андрій

Святкове Богослужіння – у суботу, 30 вересня, об 11.00.