Затверджено нову вартість проїзних квитків на електротранспорт Львова

Сьогодні виконавчий комітет затвердив вартість нових проїзних квитків у електротранспорті Львова, які стануть чинними з 1 жовтня

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», нові проїзні картки матимуть нові функції, зокрема їх можна буде придбати через мобільний додаток Приват24.

Новий квиток можна буде придбати в будь-який день, і він діятиме 30 днів. По краях квитка є дні і місяці. Відповідно, компостується день і місяць, коли придбали квиток, і від цього дня починається відлік 30 днів. Компостувати квитки будуть продавці в кіосках.

Окрім того, у Львові запроваджують триденний квиток. Відповідно, він починатиме діяти з моменту першого компостера протягом трьох днів. У «Львівелектротрансі» розраховують, що такий квиток буде популярним серед туристів і гостей міста.

Також буде квиток для юридичних осіб, які купують проїзні квитки для своїх працівників.

«Сподіваємося, що такі нововведення активізують придбання квитків серед наших пасажирів, зокрема он-лайн. Адже ми дуже тісно співпрацюємо з ПриватБанком, щоб розширити закупівельні можливості через смартфони. Тому проїзні місячні картки можна буде придбати через мобільний додаток», – розповів Михайло Сидорович, директор ЛКП «Львівелектротранс».

Проїзний квиток через додаток можна придбати вже сьогодні. З понеділка ж можна буде купувати через смартфон проїзний пільговий квиток.

«Також ми продовжили акцію «Банк повертає» до кінця року. Тобто, ми повертаємо фізичній особі вартість за кожну другу поїздку, здійснену впродовж дня. Тобто ви платите, коли їдете на роботу, а дорогу з роботи додому оплачує банк», – розповів Андрій Якимів, голова Західного ГРУ ПриватБанку.

Відповідно, з 1 жовтня, у зв’язку зі зростанням вартості разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті та враховуючи прогнозовану місячну кількість поїздок у міському електротранспорті:

вартість місячного проїзного квитка для користування у міському електротранспорті для підприємств, установ та організацій становить 180 грн.,

вартість загального місячного проїзного квитка для користування у міському електротранспорті для фізичних осіб становить 120 грн.,

вартість пільгового місячного проїзного квитка для користування у міському електротранспорті для учнів та студентів становить 60 грн.,

вартість триденної проїзної картки становить 40 грн.