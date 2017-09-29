Зареєстровано 69 осіб, які отруїлися копченою рибою з «Привокзального»

На стаціонарному лікуванні на сьогодні перебувають 46 осіб

Станом на 06:00 29 вересня року зареєстровано 69 осіб, потерпілих від спалаху інфекції (у тому числі 7 дітей), яка виникла внаслідок споживання риби гарячого копчення. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Нагадаємо, усі потерпілі купували рибу 21 вересня в одному з торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові.

Було госпіталізовано 63 особи, в тому числі 6 дітей (у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 60 осіб, в тому числі 6 дітей, в інфекційне відділення Пустомитівської ЦРЛ – 3 особи).

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25-28 вересня 17 осіб, з них 3 дитини, виписали з ЛОІКЛ на вимогу (за останню добу – 5 осіб, з них одна дитина).

У стаціонарі нині перебувають 46 осіб, в тому числі 3 дитини (ЛОІКЛ – 43, з них 3 дитини, Пустомитівська ЦРЛ – 3). Стан пацієнтів, що перебувають в стаціонарі, – середньої важкості з покращенням.

На амбулаторному лікуванні перебуває 6 осіб, в тому числі дитина, які звертались до лікаря, але відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, за фактом масового отруєння людей поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Встановлено, що 48-річна продавчиня розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість вона збувала на львівському ринку.