Водіїв можуть змусити знижувати швидкість на «зебрах»

«Укравтодор» планує запровадити міжнародні рекомендації з питань дорожньої безпеки. За їх умовами перед наземними пішохідними переходами потрібно зменшувати швидкість авто до 50 км/год.

Таке нововведення допоможе знизити аварійність на дорогах та летальні наслідки.

Експерти наголошують, що людина, котру збив автомобіль на швидкості 60 км/год., має шанс вижити лише у 30% випадків, тоді як при 50 км/год. ця цифра збільшується вдвічі.

До слова, дослідження Світового банку показують, що в Україні дуже низький рівень безпеки на дорогах, а показник смертності і травмування є одним із найвищих у світі.

Статистика свідчить, що минулого року через ДТП загинуло більш ніж 4 тисячі людей, а постраждало більш ніж 31 тисяча.

Міжнародні експерти вважають, що причиною такої ситуації є доволі високі ліміти швидкості в населених пунктах та вільний доступ пішоходів до великих доріг.