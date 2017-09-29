В Україні перереєстрували 4 вакцини проти грипу

Цього епідемічного сезону за рекомендацією ВООЗ вакцини проти грипу включатимуть штами Michigan, Hong Kong та Brisbane

Для профілактики грипу в епідемічному сезоні 2017-2018 років в Україні перереєстрували 4 вакцини зі штамами вірусу, актуальними для цього сезону.

За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцини проти грипу проходять зміну штамового складу щороку, щоб забезпечити максимальний захист від вірусів, яких очікують саме цього сезону.

Вакцини, перереєстровані в Україні на епідемічний сезон 2017–2018 відповідно до рекомендації ВООЗ, включають штами Michigan, Hong Kong та Brisbane.

Перереєстрацію пройшли такі вакцини:

– Інфлувак® (Influvac®) – виробник Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди;

– Інфлуенза Ваксін – виробник Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд., Китай;

– Джісі Флю / GC Flu – виробник Грін Кросс Корпорейшн, Корея;

– Ваксігрип / Vaxigrip – виробник Санофі Пастер, Франція.

Наразі ці вакцини проходять експертну оцінку ДУ «Державний експертний центр МОЗ України».

Відповідно до національного законодавства, щеплення проти грипу не входять до національного календаря щеплень, а відтак вакцини проти грипу не закуповують за кошти державного бюджету. Їх можуть закуповувати за кошти місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством.