Українські дороги в десятці найгірших у світі

У рейтингу якості автодоріг, який щороку складає Всесвітній економічний форум, серед 144 країн Україна посіла «почесне» 137-оме місце.

В Україні 170 тис. км доріг державного та місцевого значення, з них 97% потребує оновлення.

Дороги місцевого значення – у підпорядкуванні місцевих органів влади, за державні ж відповідає Укравтодор.

Як повідомляє LIGA.net у 2017 році буде відремонтовано удвічі більше шляхів, ніж у 2016 – близько 2 тис. км. Масштаби запланованого ремонту на рівні 2011 року, коли країна готувалася до проведення Євро-2012. Усього на 2017 рік Укравтодору виділили 17,2 млрд бюджетних гривень.

За підрахунками міністра інфраструктури Володимира Омеляна, аби повністю відновити українські дороги, необхідно витрачати по 50 млрд грн 5 років поспіль.