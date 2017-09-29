У Львові визначили «Бібліотеку року 2017»

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням регіональних відділень Президія УБА визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації
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Почесне звання «Бібліотека року 2017» присвоєно Централізованій бібліотечній системі для дорослих м. Львова за проект «URBAN бібліотека».

ІІ місце у конкурсі отримала Бердичівська центральна міська бібліотека (Житомирська обл.) за проект «М-ФОРМАЦІЯ».

ІІІ місце у конкурсі отримала Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова за обласну патріотичну акцію «Герої ХХІ століття».

Позначки: