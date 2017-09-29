У Львові визначили «Бібліотеку року 2017»

До Всеукраїнського дня бібліотек за поданням регіональних відділень Президія УБА визначила переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації

Почесне звання «Бібліотека року 2017» присвоєно Централізованій бібліотечній системі для дорослих м. Львова за проект «URBAN бібліотека».

ІІ місце у конкурсі отримала Бердичівська центральна міська бібліотека (Житомирська обл.) за проект «М-ФОРМАЦІЯ».

ІІІ місце у конкурсі отримала Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова за обласну патріотичну акцію «Герої ХХІ століття».