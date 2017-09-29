У Львові присвоїли звання «Почесний професор» видатним китайським митцям. Фоторепортаж

Урочиста подія приурочена до святкового візиту до Львова делегації видатних митців китайського живопису, учасників виставки «Мир та дружба» у Києві, присвяченої 68-й річниці утворення Китайської Народної Республіки та 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.

29-30 вересня Львів відвідує делегація китайських митців. У рамках візиту до України вони відвідують найвідоміші мистецькі заклади та представляють свої роботи на святковій виставці «Мир та дружба» у м. Київ.

Сьогодні, 29 вересня у Львівській національній академії мистецтв відбулася урочиста церемонія присвоєння звання «Почесний професор» чотирьом китайським художникам. Номінанти на звання роками розвивали традиційне китайське мистецтво, поширювали свою культуру не лише в Китаї, а й у всьому світі.

Фото: Роман Бруцяк

Почесні гості церемонії:

Пен Гочан – член Спілки художників Китаю, професор Китайського народного університету, заступник генерального секретаря ради з питань техніки китайського живопису при Спілці художників та проректор Національної академії живопису у провінції Хебей.

Ліу Шенюй – член Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКРК) шостого, сьомого та восьмого скликання у провінції Ляонін; Член Комісії НПКРК міста Шеньчжень; Член Спілки художників Китаю; Член спілки Міжнародного біографічного центру у Англії; Замісник голови Спілки художників міста Шеньчжень; член Мистецького комітету виставок міжнародної культурної індустрії у місті Шеньчжень.

Гу Ян – національний художник першої категорії, член Спілки художників Китаю, член правління четвертого скликання Спілки художників провінції Цзянсу, замісник голови комітету Спілки художників провінції Цзянсу з питань жанру китайського живопису «птахи та квіти», член комітету затвердження вищих наукових звань в галузі мистецтва, почесний академік Узбекистанської академії наук та мистецтва, почесний член Спілки художників Казахстану, консультант таїландського об’єднання діячів культури Таїланду та Китаю, Почесний член Художньої академії міста Льэр у Бельгії.

Го Дечан – член Асоціації китайських художників, Народний митець високого рівня, проректор Інституту живопису і каліграфії Китайського університету Мінцзу (Minzu University of China), професор, видатний художник Китайської академії культури, живопису та каліграфії при Міністерстві Культури КНР, науковий редактор журналу «Китайське мистецтво», заступник директора Пекінського комітету монохроматичного живопису.