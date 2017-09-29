Сьогодні почалися «Дні Хорватії у Львові»

З п’ятниці до неділі у Львові тривають Дні Хорватії.

У програмі фестивалю, який розпочався сьогодні о 17.00, в Італійському дворику відбудуться виступи хорватських колективів, зокрема етногурту Branimir із Бенковця та Tovareća mužika з містечка Салі, фотовиставка з мальовничого острова Дугі. Поціновувачі живопису зможуть відвідати виставку хорватської художниці Наді Зоре, що відкриється в суботу о 16.00 у галереї «Примус». Усіх охочих скуштувати традиційну хорватську їжу запрошують до Музею ідей, де впродовж двох днів хорватські кухарі готуватимуть смачні страви. До цьогорічного фестивалю вже за традицією долучиться і народний ансамбль пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. І. Франка.

Окрім культурних подій фестивалю, відбудеться ще два заходи: «Бізнес форум», на якому хорватські підприємці поділяться своїм досвідом у розвитку малого та середнього підприємництва, а також спортивна подія – товариський матч між командами ЛНУ ім. Івана Франка та гурту «Tovareća mužika».

Почесним гостем фестивалю є Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч.

Програма заходів

29 вересня (п’ятниця)

17.00 Урочисте відкриття фестивалю. Італійський дворик, пл. Ринок 6

Виступ етногурту «Branimir» та «Tovareća mužika», народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. І. Франка.

Відкриття фотовиставки з Дугого Отока.

30 вересня (субота)

12.00- 20.00 Приготування страв традиційної хорватської кухні, дегустації, ярмарок хорватських продуктів. Музей ідей (вул. Валова 18А)

18.00 Концерт етногурту «Branimir» (HR) Музей ідей (вул. Валова 18А)

12.00 Бізнес Форум. Італійський дворик, пл. Ринок 6.

16.00 Відкриття виставки живопису Наді Зоре (HR), галерея «Примус» вул. Л.Українки 16/5 (вхід з вул. Вірменської 13)

17.00 Хода гурту «Tovareća mužika» (HR) центром міста

1 жовтня (неділя)

12.00- 20.00 приготування страв під пекою, хорватська музика, виступи хорватських та українських музичних колективів, ярмарок хорватських продуктів. Музей ідей (вул. Валова 18А)

15.00 товариський матч команди ЛНУ ім. І.Франка та гурту «Tovareća mužika», спорткомплекс ЛНУ ім І. Франка (вул. Черемшини 31).