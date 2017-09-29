Сміттєпереробний завод: вирішення проблеми чи витрачання коштів?

Сміттєпереробний завод, що планують збудувати у Львові, коштуватиме близько 30 мільйонів євро без ПДВ

Так суму назвав директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря. У проекті будівництва, який представили під час попередньої сесії міської ради, передбачено механіко-біологічну переробку відходів. Перероблятимуть сміття восьми фракцій: пластик, папір, картон тощо. Усього за рік завод зможе опрацювати 240 тисяч тонн відходів.

«Усі складові на заводі механіко-біологічної переробки передбачені. Там буде висушування та зневоднення твердих побутових відходів, адже ми маємо суттєво зменшити об’єм і зробити стабільною, нешкідливою залишкову фракцію органічних відходів», – говорить Вадим Ноздря.

Подібний завод працює в Лондоні. Українські фахівці перебирали досвід переробки сміття також у Болгарії та в Прибалтиці.

Проте експерти з Бюро екологічних розслідувань кажуть, що не згідні з рішенням відкривати у Львові саме механіко-біологічний завод з переробки. Голова Бюро Анатолій Павелко наголосив, що українці поки не навчені сортувати сміття, а мерія не розробляє ні відповідних програм, ні акцій, щоб до цього способу споживання привчити.

«На сьогодні день побудова такого заводу – це не сучасне слово технологій переробки. Витрачання коштів на те, що умовно через 10 років стане застарілим, – недоцільно. Ми стикнемося з тим, що знову підемо з простягнутою рукою по світу просити коштів на чергову нову технологію», – зауважує юрист Бюро Анатолій Павелко.

З ним згідна й екологиня МБО «Екологія-Право-Людина» Алла Войціховська:

«Пропоную 3 виходи з ситуації щодо заводу у Львові: перше – встановлення сміттєсортувальної лінії, друге – встановлення додаткових контейнерів на органічну фракцію, органічні харчові відходи, їх компостування і останнє – створення окремого полігону для залишків тих відходів, які не відсортовуються і не компостуються», – каже Алла Войціховська.

На вирішення проблеми сміття у Львові місто отримає 35 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та очікує 75 мільйонів від Європейського інвестиційного банку. Частина коштів піде на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Також стало відомо, що проект побудови сміттєпереробного заводу ввійшов до 10 проектів, які також фінансуватиме Міністерство регіонального розвитку. Наразі відомо, що до кінця року в мерії мають зібрати всі необхідні документи, провести відповідні експертизи, після чого розпочнуть роботи з отримання дозволу з підготовки території для початку будівельних робіт.