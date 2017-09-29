Розпочались підготовчі роботи з відновлення балкона Підгорецького замку

Ініціатори відновлення балконної групи з північно-східної сторони Підгорецького замку розпочали перший етап реалізації проекту. Зокрема, розпочалась закупівля сировини та початкові роботи з виготовлення балясин і парапетів.

Нагадаємо, 28 липня 2017р. Благодійний Фонд «Софос» розпочав краудфандінгову кампанію з метою поступового відновлення перлини Західної України – Підгорецького палацу. На першому етапі планують відновити балконну групу. Зараз вже зібрано 61% заявленої суми на реалізацію проекту. Акція зі збору грошей триватиме ще місяць. Загалом для повернення балкону первісного вигляду потрібно 215 тис грн.

«Пізнання та вивчення Української культури, а найголовніше — участь у відродженні та відновленні культурних пам’яток — дозволить самим українцям краще зрозуміти, що ж таке Україна. Кожен може зробити свій внесок, який дозволить зберегти та передати ці культурні пам’ятки нащадкам», – переконані ініціатори проекту.

Підгорецький замок – ренесансний палац збудований у 1635-1640 рр. коронним гетьманом Польщі Станіславом Конецпольським під керівництвом відомого архітектора з Венеції Андреа дель Аква за проектом по типу «Palazzo in Fortezzo», тобто «палац у фортеці». Напис латинською при вході «Вінець ратних трудів — перемога, перемога — тріумф, тріумф — відпочинок» відображує призначення маєтку у Підгірцях «для втіхи після тягот військових». Замок був поєднанням магнатської резиденції і оборонної фортеці.