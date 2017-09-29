Прикордонники виявили майже 2 000 пачок цигарок у паливному баку автівки (фото)

Сьогодні в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби запобігли перевезенню через державний кордон контрафактних тютюнових виробів

Цигарки намагався вивезти до Польщі громадянин України, повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону. Чоловік ховав їх у лонжеронах і в спеціально виготовленій ніші паливного баку. Доступ до цигарок був можливий тільки через отвір під заднім сидінням автомобіля марки «Пежо».

Загалом виявлено майже 2000 пачок цигарок без акцизних марок. Цигарки й автомобіль вилучили працівники фіскальної служби.

Протягом 2017 року персонал Львівського прикордонного загону виявив 135 тисяч пачок цигарок.