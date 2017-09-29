Правоохоронці розшукують водія, що збив шестирічного хлопчика у Дрогобичі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 вересня близько 14.00 на вулиці Героїв Майдану у селі Доброгостів Дрогобицького району. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Водій автомобіля «Рено Трафік» скоїв наїзд на пішохода, 6-річного мешканця Дрогобицького району, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Водій із місця події втік.

Унаслідок автопригоди у хлопчика медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

Поліцейські встановлюють особу водія та його місце перебування, з’ясовують обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, або володієте інформацією щодо особи водія-втікача, зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.