Охочі допомогти фінансово школам і дитсадкам у Львові можуть переказати кошти на спецрахунки

Управління освіти Львівської міської ради вкотре підписало наказ про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах міста. Проте освітяни і батьківські комітети, які бажають допомогти роботі школи фінансово, можуть перераховувати кошти на спеціальний рахунок. На цьому наголосила начальник міського управління освіти Зоряна Довганик.

«Такий наказ управління освіти видавало вже декілька разів, де заборонено обіг готівкових коштів. Це стосується не тільки працівників навчальних закладів, а також і батьківських комітетів. Абсолютно логічним і правильним буде, коли люди, які бажають долучитися благодійними коштами до роботи школи, будуть перераховувати ці кошти на спеціальний рахунок, який має кожен навчальний заклад нашого міста. Інформацію про спецрахунок можна отримати на сайті управління освіти. Якщо ці кошти є на потреби якогось певного класу чи певної групи, то про це потрібно зазначити, і ці кошти будуть призначені для використання тільки їм», – зазначила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

За її словами, це зроблено для того, щоб позбутися корупції і незаконного обігу готівки в навчальних закладах. Відповідальним за кошти, які надходять на рахунок навчального закладу, безпосередньо є керівник цього закладу.