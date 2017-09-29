Навчальна база Міноборони купила квадроцикл за 614 тисяч гривень

У тому, що «Тисовець» оновлює свій автопарк, немає нічого дивного, а от до компанії, яка цей квадроцикл продала, виникає чимало запитань.

У тендері, який оголосила Навчально-спортивна база «Тисовець» брали участь 4 компанії: ТОВ «Фітнес Трейдінг», ТОВ «Захід Павер Моторс», ТОВ «Міжнародна торгова компанія «Інтера» та ТОВ «Медіа-Вест».

Київська компанія «Фітнес Трейдінг» входить до структури «Інтер Атлетіка» і спеціалізується на продажу усього спектру професійного спортивного устаткування, тренажерів та аксесуарів.

ТОВ «Захід Павер Моторс» зареєстроване у селі Солонка Львівської області та за КВЕДом займається продажем легкових автомобілів.

Основний вид діяльності «МТК «Інтера» – «оптова торгівля іншими товарами господарського призначення», проте це не заважає компанії бути активним учасником тендерів на будівництво спортивних комплексів, стадіонів та майданчиків по всій Україні. Наприклад, фірма виграла тендер на будівництво спортивного залу НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» у Борисполі. Кошторис «МТК «ІНТЕРА» – 5,5 млн. грн. (5 599 995) – був лише на 5 грн. дешевший за кошторис бориспільської фірми-конкурента зі сталою та позитивною репутацією. Замовник мав питання до «МТК «ІНТЕРА» на усіх етапах роботи. Новозбудований спортзал досі лишається головним болем Борисполя – місто вимагає в підрядника, аби той виконав усі умови договору, і виконав їх якісно.

Якщо три фірми-учасниці тендеру бази Міноборони «Тисовець» мають хоч якесь відношення до спортивного устаткування та техніки, то переможець тендеру – львівська компанія «Медіа-Вест» – досить сумнівне.

В анкеті учасника торгів «Медіа-Вест» зазначила, що займається роздрібним і гуртовим продажем техніки, але не уточнила, якої саме. Адже в реєстрі Мінюсту та бізнес-довідниках її діяльність обмежується гуртовою торгівлею комп’ютерами, програмним забезпеченням, виробництвом меблів для офісів і підприємств торгівлі. Але хіба хтось може заперечити, що квадроцикл не техніка, а ламінована плита – не офісні меблі? У 2015 році «Медіа-Вест» через відкриті торги продала «Львівській політехніці» ламінованих плит на майже 1,3 млн грн. і соснового брусу на 619 тис.

До слова, серед засновників «Медіа-Вест» є викладачі «Львівської політехніки». Ярослав Шийка – доцент Інституту телекомунікацій та радіоелектроніки. Наталія Саноцька – асистент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук, а Юрій Саноцький колись викладав на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань. (фото клікабельне)

скріншот. Джерело: usr.minjust.gov.ua

На торгах, оголошених навчально-спортивною базою Міноборони, серед чотирьох учасників зазначену модель квадроцикла MUD PRO 1000 запропонували тільки 2 фірми: «Фітнес Трейдінг» і «Медіа-Вест». Пропозиція «Медіа-Вест» виявилася найдешевшою – 614 тис. грн. (614 352).

Цікаво, що в офіційного дистрибютора, такий самий квадроцикл із тими самим технічними характеристиками коштує 12 600 дол., за сьогоднішнім курсом це 334 тис. грн (333 900).

Тобто різниця вартості майже 280 тис. грн! Мабуть, цю різницю «покрили» додаткові гаджети, які вимагала навчально-спортивна база Міноборони. А вона у комплект до MUD PRO 1000 хотіла ще лебідку, гусениці (орієнтовно 40 тис. грн) та причіпний пристрій.