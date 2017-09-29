На Яворівщині перепоховали останки вояків, загиблих у Першій світовій

Сьогодні, 29 вересня, на Яворівщині перепоховали останки вояків австро-угорського та російського війська

На військовому кладовищі смт Івано-Франкове відбулася поминальна панахида за участі представників Яворівської РДА, почесної делегації із Угорщини та республіки Австрія, а також представників громадської організації «Пам’ять», науковців, дослідників та громадськості.

«Нині, як ніколи, ми усвідомлюємо значимість миру, і це сьогоднішнє перепоховання має високу місію – сприяти становленню миру», – зазначив почесний консул Австрійської республіки у Львові Маркіян Мальський.

Куратор Австрійського чорного хреста доктор Франц Бількфелльнер на знак подяки нагородив усіх, хто долучився до пошуку та перепоховання їхніх земляків.

У відповідь заступник начальника 184 навчального центру підполковник Володимир Безбородов подарував австрійцям уламок від снаряду, який знайшли під час впорядкування меморіалу полеглих вояків австро-угорського війська.

Довідково. 26 червня 2017 року в лісовому масиві на західній околиці містечка Івано-Франкове пошукова група ГО «Пам’ять» провела ексгумаційні дослідження місць захоронень вояків австро-угорського та російського війська, які виникли під час боїв у вересні 1914 року. Шестеро з них – це вояки австро-угорського війська, інші п’ять – вояки російської-імператорської армії. Один з австро-угорських вояків мав при собі військовий ідентифікатор, завдяки якому стало відоме прізвище, ім’я та місцевість, з якої призивався на військову службу загиблий.