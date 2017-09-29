Компанія зі Львова отримала грант від ЄС та ЄБРР на проект енергоощадного будинку

Компанія «Інженерні інновації» зі Львова стала однією з шести українських компаній-отримувачів Кліматичних інноваційних ваучерів (КІВ) від ЄС і ЄБРР. Такі ваучери на загальну суму 160 тисяч євро отримають підприємства та консультаційні фірми з Києва, Дніпра та Львова. Ваучери забезпечать грантове фінансування для дослідників і підприємств, які пропонують енергоощадні технології та заходи, спрямовані на скорочення викидів парникових газів.

Як інформує на своїй facebook-сторінці неурядова організація Greencubator, ваучер допоможе компанії «Інженерні Інновації» сертифікувати та провести дослідження проекту панельного будинку, який водночас є комфортним, сейсмічностійким і містить на 50% менше бетону у своїй конструкції, ніж зазвичай. Проект уже подано на патентування.

«Компанії вдалося суттєво поліпшити конструкцію панельного будинку, зробивши сучасну архітектуру з вільним плануванням, збільшивши комфорт і вдвічі зменшивши використання бетону. Останнє означає менше ресурсних витрат на виробництво та логістику, швидші терміни монтажу та менше шкідливих викидів», – розповідають в організації Greencubator.

Досягти сейсмічної стійкості будівлі за умови 50% зменшення вмісту бетону розробники планують завдяки конструкціям і вузлам, здатним спрямовувати частину сейсмічної енергії на подолання сил гравітації. Ця характеристика робить проект оптимальним для простого використання у будь-якій точці земної кулі. Застосування є особливо актуальним для країн Азії, Африки, Південної Америки, де мешкає половина людства й де існує потреба якнайшвидшого вирішення житлового питання за допомогою ефективних технологій швидко споруджуваного житла незалежно від кліматичних і сейсмічних зон.

Отриманий ваучер спрямують на дослідження енергоощадного й кліматичного аспекту, тему сейсмічності автори проекту дослідять додатково. Детальний, візуалізований опис їхньої технології можна знайти тут: scstructures.net/technology.

Іншими компаніями, що отримають Кліматичні інноваційні ваучери, стали:

«Ecoisme» (Київ) – пристрій моніторингу ефективності споживання електроенергії

«Електрокарс» (Київ) – біллінгові системи для зарядних станцій електромобілів

Інститут екології та енергозбереження (Київ) – програмне забезпечення роботи котлів на біомасі

УкрЦентр-Груп (Київ) – ізоляційний матеріал на основі технічної коноплі.

«ВТС-Комплект» (Дніпро) – рекуператор з картону

Проект КІВ започатковано програмою ЄБРР «Центр передачі технологій і фінансів у сфері зміни клімату» (FINTECC), яка фінансується Інвестиційним фондом сусідства ЄС (ІФС). Україна стала першою серед країн діяльності ЄБРР, яка може скористатися КІВ. Проект реалізує місцева НУО, «Грінкубатор», яка сприяє інноваціям у сфері кліматичних технологій та розвитку екологічної економіки в Україні.

Очікується, що до кінця 2018 року програма КІВ, загальний бюджет якої становить 1 млн. євро, надасть підтримку близько 50 інноваційним проектам в Україні. Розмір ваучерів на окремі проекти може становити від 20 000 до 50 000 євро, залежно від інноваційності, складності і потенційних переваг. Будуть проведені ще три етапи конкурсного відбору, де визначаться додаткові отримувачі.

Програму ЄБРР FINTECC, призначену для передачі технологій у сфері пом’якшення наслідків кліматичних зміні клімату та адаптації до них, було запущено в Україні в лютому 2016 року. Трирічна програма FINTECC забезпечена грантовим фінансуванням у сумі 7 млн. дол. США, яке надав Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), а також грантом у розмірі 4 млн. євро від ІФС ЄС.