Димінського екстрадуватимуть, якщо виникне потреба, – слідчі

На зустрічі були присутні Віталій Невгад (заступник голови Нацполіції), Євгеній Колесник (начальник головного слідчого управління) та Микола Батюк (заступник начальника управління). Слідчі підтвердили, що:

– «Первинна ДНК експертиза проведена і вже є результати;

– Проведено обшуки у причетних до справи осіб;

– Досудове розслідування триватиме не менше двох місяців з дати ДТП з умовою продовження терміну до повного зібрання доказової бази, потрібної у суді. Рішення про передачу справи до суду буде прийматися на підставі сукупності всіх доказів. Відсутність в Україні підозрюваних, а також відсутність можливості взяти у них зразки ДНК не впливає на проведення інших слідчих дій по справі.

– Постраждалій стороні не надаються усі матеріали справи, а саме результати експертизи ДНК, оскільки це може зашкодити слідству і збору усієї доказової інформації справи, в тому числі надає потенційному підозрюваному більше маневрів для захисту. Згідно закону, слідчий сам приймає рішення, які матеріали справи надавати потерпілій стороні, а які ні.

– Слідство готове працювати зі свідками, якщо такі є і надати їм повну конфіденційність згідно процесу захисту свідків. Працювати зі свідками готовий безпосередньо Невгад Віталій.

– Частину людей, яких було зафіксовано на фото та відео з місця події, вже допитали, ідентифікація інших присутніх осіб проводиться.

– Слідство готове і буде співпрацювати з міжнародними структурами для екстрадиції підозрюваного з іноземної держави, якщо виникне така потреба».

Окрім того, слідчі погодилися щотижня звітувати на брифінгах про перебіг справи.

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