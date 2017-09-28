Сьогодні у Мостиськах стартує книжкове свято

28 вересня у Мостиськах стартує книжкове свято «Читай-фест», яке проведуть напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Розпочнеться свято о 13.00 на площі перед Народним домом.

У програмі фестивалю – презентації, книжкові майстер-класи тощо. Зокрема, відбудуться зустрічі з такими письменницями Львівщини як Марія Чумарна, Людмила Когут, Мирослава Данилевська-Милян, Любов Відута.

Окрім того, пройде виставка-продаж і презентація книг видавництв області: «Свічадо», «Піраміда», «Урбіно», «Апріорі», «Старий Лев». Їх презентуватимуть Ірина Федечко та Іванна Шелюк.

На гостей свята також чекають: виставка-фуршет «Шведський стіл по бібліотечному»; флешмоб «Селфі з книгою»; книжкове подвір’я «Новинки під парасолькою»; зона «Малювання під читання»; книжкові майстер-класи; поетичні,театральні,художні перформанси; різножанрові виставки книг; підведення підсумків благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку».

Зі Львова на форум приїдуть:

Дмитро Сапіга – директор львівського видавництва «Каменяр»

Ольга Журавська – письменниця, автор твору для дітей – «Шлях до істини» заслужена артистка України

Володимир Кузик – заслужений працівник культури, член Спілки письменників, автор чотирьох книжок

Ліда Нестеренко-Ланько – член Спілки журналістів України, працює в жанрі поезії і прози.