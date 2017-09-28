З жовтня запрацюють групи для дітей, які не потрапили в садок

Такі групи короткотривалого перебування вирішили створити через брак місця у звичайних ДНЗ Львова.

Відтак, дошкільнят можна буде приводити на кілька годин за такими адресами:

Інформація, щодо відкриття в 2017-2018 н.р. груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку