З жовтня запрацюють групи для дітей, які не потрапили в садок

Такі групи короткотривалого перебування вирішили створити через брак місця у звичайних ДНЗ Львова.
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дитсадок

Відтак, дошкільнят можна буде приводити на кілька годин за такими адресами:

Інформація, щодо відкриття в 2017-2018 н.р. груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку

Навчальний заклад, при якому створена група короткотривалого перебування КК-сть  

Час роботи

 Коли почне функціонування
1 СЗШ №9, вул.Коперника,40

(ДНЗ №21)

 2 Вівторок – четвер

15.00-18.00

 02.10.2017
2 Львівська спеціалізована школа №4 вул.Дзиндри,7 (ДНЗ №109) 1 Вівторок-четвер

15.00-18.00

 02.10.2017
3 СЗШ №87, Замарстинівська, 11 (ДНЗ №43) 2 Вівторок –п’ятниця

13.30-16.30

 02.10.2017
4 ЛСЗШ «Будокан», вул. Шухевича,2 (ДНЗ №43) 2

 

 Вівторок – четвер

13.30-16.30

 02.10.2017
5 СЗШ №52, вул. Гоголя, 17 (ДНЗ №25) 2 Понеділок-п’ятниця

15.00-18.00

 02.10.2017
6 СЗШ №34, вул. Замкнена, 8 (ДНЗ №25) 1 Вівторок – четвер

15.00-18.00

 02.10.2017
7 СЗШ № 62, вул. Театральна, 15 (ДНЗ №29) 1

 

 Вівторок – четвер

14.00 – 17.00

 02.10.2017
8 НВК школа-гімназія Галицька, вул. Замкова,4 (ДНЗ №29) 2 Понеділок – п’ятниця

9.30 – 13.30

Вівторок – четвер

13.30 – 17.00

 02.10.2017

 
9 СЗШ № 27, вул..Свєнціцького, 15 (ДНЗ №41) 2

 

 Вівторок – четвер

14.00 – 17.00

 02.10.2017
10 Вул. Городницька, 24 2 8.30-12.30

13.00-17.00

 02.10.2017
11 Центр туризму і краєзнавства вул. Олесницького, 2

 

 4 Понеділок-п’ятниця

8.30-12.30

13.00-17.00

 02.10.2017
12 На базі Дитячої школи народних мистецтв (ДШНМ))                   вул.Антоненка-Давидовича,6 тел.222-34-82 3 Понеділок-п’ятниця

9.00-13.00

13.30-17.30

 02.10.2017
13 ДНЗ№ 175 1 Понеділок-п’ятниця

9.00-13.00

 01.09.2017
14 СЗШ№ 29, Винники, вул. Сухомлинського,6 1 Понеділок-п’ятниця 14.00-18.00 01.11.2017
15 СЗШ№ 73, вул. Дністерська, 5

тел. 270-85-02

 1 Понеділок-п’ятниця

14.00-18.00

 01.11.2017
16 СЗШ № 86 вул. Скорини, 34

тел. 223-14-78

 2 Понеділок-п’ятниця

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

 01.09.2017

 

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