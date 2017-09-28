З жовтня запрацюють групи для дітей, які не потрапили в садок
Такі групи короткотривалого перебування вирішили створити через брак місця у звичайних ДНЗ Львова.
Відтак, дошкільнят можна буде приводити на кілька годин за такими адресами:
Інформація, щодо відкриття в 2017-2018 н.р. груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку
|№№
|Навчальний заклад, при якому створена група короткотривалого перебування
|КК-сть
|
Час роботи
|Коли почне функціонування
|1
|СЗШ №9, вул.Коперника,40
(ДНЗ №21)
|2
|Вівторок – четвер
15.00-18.00
|02.10.2017
|2
|Львівська спеціалізована школа №4 вул.Дзиндри,7 (ДНЗ №109)
|1
|Вівторок-четвер
15.00-18.00
|02.10.2017
|3
|СЗШ №87, Замарстинівська, 11 (ДНЗ №43)
|2
|Вівторок –п’ятниця
13.30-16.30
|02.10.2017
|4
|ЛСЗШ «Будокан», вул. Шухевича,2 (ДНЗ №43)
|2
|Вівторок – четвер
13.30-16.30
|02.10.2017
|5
|СЗШ №52, вул. Гоголя, 17 (ДНЗ №25)
|2
|Понеділок-п’ятниця
15.00-18.00
|02.10.2017
|6
|СЗШ №34, вул. Замкнена, 8 (ДНЗ №25)
|1
|Вівторок – четвер
15.00-18.00
|02.10.2017
|7
|СЗШ № 62, вул. Театральна, 15 (ДНЗ №29)
|1
|Вівторок – четвер
14.00 – 17.00
|02.10.2017
|8
|НВК школа-гімназія Галицька, вул. Замкова,4 (ДНЗ №29)
|2
|Понеділок – п’ятниця
9.30 – 13.30
Вівторок – четвер
13.30 – 17.00
|02.10.2017
|9
|СЗШ № 27, вул..Свєнціцького, 15 (ДНЗ №41)
|2
|Вівторок – четвер
14.00 – 17.00
|02.10.2017
|10
|Вул. Городницька, 24
|2
|8.30-12.30
13.00-17.00
|02.10.2017
|11
|Центр туризму і краєзнавства вул. Олесницького, 2
|4
|Понеділок-п’ятниця
8.30-12.30
13.00-17.00
|02.10.2017
|12
|На базі Дитячої школи народних мистецтв (ДШНМ)) вул.Антоненка-Давидовича,6 тел.222-34-82
|3
|Понеділок-п’ятниця
9.00-13.00
13.30-17.30
|02.10.2017
|13
|ДНЗ№ 175
|1
|Понеділок-п’ятниця
9.00-13.00
|01.09.2017
|14
|СЗШ№ 29, Винники, вул. Сухомлинського,6
|1
|Понеділок-п’ятниця 14.00-18.00
|01.11.2017
|15
|СЗШ№ 73, вул. Дністерська, 5
тел. 270-85-02
|1
|Понеділок-п’ятниця
14.00-18.00
|01.11.2017
|16
|СЗШ № 86 вул. Скорини, 34
тел. 223-14-78
|2
|Понеділок-п’ятниця
9.00 – 13.00
14.00 – 18.00
|01.09.2017