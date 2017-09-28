В Україні вступив в дію закон «Про освіту». Основні новації

Вчора його опублікували у виданні Верховної Ради «Голос України», відтак сьогодні він набув чинності.

Довгоочікуваний закон «Про освіту» вже встиг викликати хвилю обурення в таких країнах як Румунія , Угорщина, Болгарія, Греція та Молдова та інших. Пов’язано це насамперед із тим, що новий документ передбачає посилення ролі державної мови.

Мовою нацменшин дітей можуть навчати до 4 класу, а далі поступово збільшуватимуть кількість предметів українською. На такий крок пішли для того, щоб представники інших національностей в майбутньому могли вільно володіти українською мовою.

Закон «Про освіту» також дає початок 12-річній школі в Україні. Навчання поділиться на 3 етапи: початкова (чотири роки), базова середня (5 років у гімназії) та профільна середня (3 роки у ліцеї).

Для того, щоб навчання було максимально ефективним, в одному класі має бути не більше 30 дітей. Держава також береться забезпечити усіх школярів підручниками, в тому числі електронними.

Автори закону зробили ставку на автономності школи. Зміни торкнуться навіть директорів, яких обиратимуть на конкурсній основі на 6 років. Натомість керівники шкіл потім самі формуватимуть собі колектив і призначатимуть заступників.

Учителі ж, крім збільшення зарплати, також матимуть нововведення. Відтепер вони самостійно визначатимуться, яким чином проходити перекваліфікацію.

Важливою новацією є також боротьба із корупцією. Щоб її уникнути, усі фінансові надходження школа повинна оприлюднювати, так само їх і плани щодо їх витрачення. Натомість батьки зможуть контролювати цей процес.

Нагадаємо, закон «Про освіту» в Україні обговорювали 3 роки. Цьогоріч його ухвалили депутати, а нещодавно підписав Президент.