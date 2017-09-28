В суботу у Львові розпочнеться Фестиваль «Золотий Лев». Програма

З 30 вересня до 3 жовтня Львів прийматиме престижне театральне дійство «Золотий Лев на вулиці-2017». З цієї нагоди місто відвідають вуличні колективи з і всієї України, а також Чехії, Португалії та Польщі.
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Вони покажуть вистави на вулицях Львова, організатори очікують близько 100 тисяч глядачів, котрі дивитимуться покази.  Для дітей підготували захоплюючі циркові програми, під час яких малюки зможуть спробувтаи себе у цікавих майстер-класах.

Анонсують також колосальний театральний фестиваль, в якому візьмуть участь артисти різних країн світу.

До слова, фестиваль «Золотий Лев» відбудеться вже 28 рік поспіль.

Програма міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев на вулиці-2017» (30 вересня – 3 жовтня)

30 вересня

10.00-14.00 Майстер – класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)
17.00-18.00 карнавальна хода за участю театрів України, Польщі, Чехії, Португалії (пл. перед Львівським Національним університетом ім. І.Франка–вул.Гнатюка – просп. Свободи – пл. перед Оперним театром).
18.00 Урочисте відкриття фестивалю з показом концертних номерів всіх театрів, а також представників влади (пл. перед Оперним театром).
19.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа Ринок)
19.30 Вистава «ЦеШо» Київського театру «ДАХ» (Україна) – (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, вул.Героїв Майдану )
21.00 Вистава «Поїзд зі Львова» Львівського академічного театру Воскресіння (дворик Львівської Ратуші)

1 жовтня

10.00-14.00 Майстер –класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)
14.00 Відкриття виставки Володимира Карашевського (театр ім.. Лесі Українки)
14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)
15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа перед Львівською оперою)
16.00 Вистава «Punch and Judy» театр 3 PL (Польща) – (площа Ринок)
18.00 Цирковий Квартет «Форматіс» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)
19.00 Вистава «Але вітер» Київського театру «ДАХ» (Україна) (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, вул.Героїв Майдану )
19.00 Вистава «Маскарад» вуличний театр «Хайлайтс» (Україна, Київ) – (площа перед Львівською оперою)

2 жовтня

10.00-14.00 Майстер – класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)
14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)
15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) – (площа перед Львівською оперою)
17.00 Цирковий колектив «Буффет» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)
18.00 Циркова група «Планшет» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)
19.00 Вистава “Cyrk bez Przemocy” театр «Клініка Лялєк» (Польща) – (Спортивний майданчик в дворику Банківського інституту по вул.С.Стрільців, 11)

3 жовтня

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)
15.00 Театр «І люди і ляльки» вистава «Божественна комедія» (Україна, Львів)- (площа перед Львівською оперою)
20.00 Вистава «Сад божественних пісень» театр «Слово і Голос» (Львів, Україна) – (дворик Львівської Ратуші)
20.30 Вистава «Чайка» Львівського академічного театру Воскресіння (Спортивний майданчик в дворику Банківського інституту по вул.С.Стрільців, 11)

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