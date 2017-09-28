В суботу у Львові розпочнеться Фестиваль «Золотий Лев». Програма

З 30 вересня до 3 жовтня Львів прийматиме престижне театральне дійство «Золотий Лев на вулиці-2017». З цієї нагоди місто відвідають вуличні колективи з і всієї України, а також Чехії, Португалії та Польщі.

Вони покажуть вистави на вулицях Львова, організатори очікують близько 100 тисяч глядачів, котрі дивитимуться покази. Для дітей підготували захоплюючі циркові програми, під час яких малюки зможуть спробувтаи себе у цікавих майстер-класах.

Анонсують також колосальний театральний фестиваль, в якому візьмуть участь артисти різних країн світу.

До слова, фестиваль «Золотий Лев» відбудеться вже 28 рік поспіль.

Програма міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев на вулиці-2017» (30 вересня – 3 жовтня)

30 вересня

10.00-14.00 Майстер – класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)

17.00-18.00 карнавальна хода за участю театрів України, Польщі, Чехії, Португалії (пл. перед Львівським Національним університетом ім. І.Франка–вул.Гнатюка – просп. Свободи – пл. перед Оперним театром).

18.00 Урочисте відкриття фестивалю з показом концертних номерів всіх театрів, а також представників влади (пл. перед Оперним театром).

19.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа Ринок)

19.30 Вистава «ЦеШо» Київського театру «ДАХ» (Україна) – (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, вул.Героїв Майдану )

21.00 Вистава «Поїзд зі Львова» Львівського академічного театру Воскресіння (дворик Львівської Ратуші)

1 жовтня

10.00-14.00 Майстер –класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)

14.00 Відкриття виставки Володимира Карашевського (театр ім.. Лесі Українки)

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) (площа перед Львівською оперою)

16.00 Вистава «Punch and Judy» театр 3 PL (Польща) – (площа Ринок)

18.00 Цирковий Квартет «Форматіс» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)

19.00 Вистава «Але вітер» Київського театру «ДАХ» (Україна) (трамвайне ДЕПО за адресою: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, вул.Героїв Майдану )

19.00 Вистава «Маскарад» вуличний театр «Хайлайтс» (Україна, Київ) – (площа перед Львівською оперою)

2 жовтня

10.00-14.00 Майстер – класи для дітей від майстрів циркового та театрального мистецтва (парк ім.І.Франка)

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Клоунська театральна програма з глядачами «Енано» (Португалія) – (площа перед Львівською оперою)

17.00 Цирковий колектив «Буффет» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)

18.00 Циркова група «Планшет» (Київ, Україна) – (площа перед Львівською оперою)

19.00 Вистава “Cyrk bez Przemocy” театр «Клініка Лялєк» (Польща) – (Спортивний майданчик в дворику Банківського інституту по вул.С.Стрільців, 11)

3 жовтня

14.00-18.00 Ігрові атракціони для батьків та дітей від Краківського театру ВАГАБУНДА (Польща) – (пл. Ринок)

15.00 Театр «І люди і ляльки» вистава «Божественна комедія» (Україна, Львів)- (площа перед Львівською оперою)

20.00 Вистава «Сад божественних пісень» театр «Слово і Голос» (Львів, Україна) – (дворик Львівської Ратуші)

20.30 Вистава «Чайка» Львівського академічного театру Воскресіння (Спортивний майданчик в дворику Банківського інституту по вул.С.Стрільців, 11)